Sogliano Cavour passo indietro del sindaco e tre proposte a confronto
A Sogliano Cavour si avvicinano le prossime elezioni amministrative e si ipotizza una possibile competizione tra tre candidati. Dopo il passo indietro di uno dei sindaci attuali, le scelte che si presenteranno ai cittadini saranno tre. La situazione si sta delineando in modo chiaro, con più di un’opzione in campo per le future decisioni amministrative del paese.
SOGLIANO CAVOUR – Una probabile corsa a tre quella che si concretizzerà a breve nelle prossime elezioni amministrative di Sogliano Cavour. In campo ci sono già da tempo due proposte alternative a quella dell’attuale maggioranza, che vinse le comunali del 2020: si tratta di Angelo Polimeno, già. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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