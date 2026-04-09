Sogliano Cavour passo indietro del sindaco e tre proposte a confronto

A Sogliano Cavour si avvicinano le prossime elezioni amministrative e si ipotizza una possibile competizione tra tre candidati. Dopo il passo indietro di uno dei sindaci attuali, le scelte che si presenteranno ai cittadini saranno tre. La situazione si sta delineando in modo chiaro, con più di un’opzione in campo per le future decisioni amministrative del paese.