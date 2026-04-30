Draghi | il segreto gesuita dietro il potere e il whatever it takes

? Cosa sapere Cristina La Bella pubblica la biografia di Mario Draghi con Santelli Editore.. L'opera analizza il legame tra la formazione gesuita e il whatever it takes.. Cristina La Bella pubblica oggi la biografia di Mario Draghi, un’opera di 440 pagine pubblicata da Santelli Editore che scava nelle radici morali e umane dell’ex premier attraverso un’analisi durata cinque anni. Il volume, dal titolo La speranza non è una strategia e con un prezzo di 25 euro, emerge dopo mesi di circolazione sotterranea, offrendo un ritratto inedito di quello che molti hanno percepito solo come un tecnico distaccato. L’autrice, che ha dedicato il periodo tra il 2020 e il 2025 allo studio approfondito della figura politica ed economica in questione, propone un racconto che intreccia la psicologia del potere con le teorie politiche e l’economia pura.🔗 Leggi su Ameve.eu

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