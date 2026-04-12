San Marco | il segreto dei codici tra draghi e creature mitiche

Oggi il Museo di San Marco inaugura una mostra dedicata ai codici miniati conservati nella sua biblioteca. L’esposizione si concentra sulle rappresentazioni di figure zoomorfe, draghi e creature mitiche, realizzate tra il XII e il XVI secolo. Il percorso espositivo permette di osservare da vicino l’arte e la tecnica di quegli artisti che hanno decorato manoscritti antichi, offrendo uno sguardo sulle immagini e i simboli utilizzati nei secoli passati.

Il Museo di San Marco apre oggi una mostra dedicata ai codici miniati della propria biblioteca, con un percorso che esplora le figure zoomorfe tra il XII e il XVI secolo. L’esposizione, intitolata La Biblioteca svelata: il bestiario fantastico, rimarrà accessibile fino al 31 ottobre. Il progetto nasce dalla Direzione regionale Musei nazionali della Toscana del Mic, sotto la guida scientifica di Marco Mozzo e la cura di Sara Fabbri, Sara Ragazzini e Anna Soffici. Simbolismo e creature tra le navate della biblioteca di Michelozzo. L’allestimento porta i visitatori all’interno dell’ambiente progettato nel Quattrocento da Michelozzo, uno dei primi spazi pubblici europei dedicati alla lettura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Marco: il segreto dei codici tra draghi e creature mitiche Grandinata ‘invernale’ sul Gargano: strada totalmente imbiancata tra San Nicandro e San MarcoUna violenta grandinata ha sorpreso all’alba gli automobilisti sulla strada tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis. Da Draghi a Draghi, l’economia europea è peggiorata: cosa dicono i numeri e il tempo che passa(Adnkronos) – Delle parole pronunciate da Mario Draghi di fronte ai leader europei trapela un messaggio forte: l'economia europea è peggiorata da...