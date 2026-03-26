Gasparri si dimette da capogruppo al Senato Al suo posto Stefania Craxi con il gradiment

Maurizio Gasparri ha annunciato le sue dimissioni da presidente dei senatori di Forza Italia al Senato. Al suo posto è stata indicata Stefania Craxi, con il gradimento dei membri del gruppo. La decisione di Gasparri di lasciare l’incarico è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La nomina di Craxi è stata confermata nelle ultime ore dai vertici del partito.

AGI - Maurizio Gasparri si dimette da presidente dei senatori di Forza Italia al Senato. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”, ha dichiarato lo stesso senatore azzurro. Da M.Berlusconi stima Craxi, serve apertura classe dirigente. L'avvicendamento alla guida del gruppo di FI al Senato, con Stefania Craxi che ha preso il posto di Maurizio Gasparri è un'iniziativa del gruppo parlamentare. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gasparri si dimette da capogruppo al Senato. Al suo posto Stefania Craxi, con il gradiment... Articoli correlati Leggi anche: Gasparri si dimette da capogruppo di FI in Senato: «Ho deciso in autonomia». Al suo posto Stefania Craxi Leggi anche: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia in Senato: «Ho deciso in autonomia». Al suo posto Stefania Craxi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefania Craxi Temi più discussi: Gasparri si dimette da capogruppo Fi dopo la contestazione interna: ora Stefania Craxi; Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo al Senato di Forza Italia; Referendum sulla giustizia, oggi si vota dalle 7 alle 15: affluenza al 46%. Gasparri lascia la guida dei senatori di Forza Italia, al suo posto Stefania CraxiMaurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato, prende il suo posto Stefania Craxi. L'avvicendamento alla guida dei senatori di Forza Italia, con Stefania Craxi che ha sostituito ... ansa.it Tensione in Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo, cambia la guida al SenatoPer la successione prende quota il nome di Stefania Craxi. Attualmente è presidente della commissione Esteri a Palazzo Madama (foto dalla pagina Facebook di Gasparri) ... laprovinciadivarese.it "A Stefania Craxi, neo presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro". Lo scrive il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in un post su X dopo le dimissioni annunciate da Maurizio Gasparri che ha ringraziato " - facebook.com facebook Stefania #Craxi è il nuovo capogruppo di #forzaItalia in #Senato x.com