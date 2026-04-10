Non glielo consento | Vespa mette al suo posto il dem Provenzano video

Durante una trasmissione televisiva, il deputato del Pd Giuseppe Provenzano ha cercato di impedire a un altro politico di parlare, ripetendo più volte “Non glielo consento”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan, era presente in studio e ha assistito alla scena. Un video dell’episodio ha fatto il giro dei social, mostrando il tentativo di Provenzano di interrompere l’intervento.

Probabilmente credeva di stare in uno studio di La7, il deputato del Pd Giuseppe Provenzano, quando tentava di non far parlare in televisione Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato. Credeva Provenzano di trovare una sponda del solito conduttore che chiude un occhio quando un esponente della sinistra parla sopra al suo interlocutore di centrodestra, invadendo quello spazio di parola che tutti gli ospiti dovrebbero poter avere garantito per esprimere la loro idea e il loro punto di vista. Ma alla conduzione stavolta non c’erano Corrado Formigli o Giovani Floris e la trasmissione non era Piazza Pulita: di fronte all’ex ministro del governo Conte II c’era Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Non glielo consento”: Vespa mette al suo posto il dem Provenzano (video) Leggi anche: Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: “Non glielo consento!” Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD. Temi più discussi: Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!; Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!; Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!; Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zitto, non glielo consento. Bruno Vespa furioso con Giuseppe Provenzano, scontro a Porta a Porta: Non glielo consento, stia zitto. Cos'è successoL'episodio nella puntata di ieri, giovedì 9 aprile: il conduttore ha perso la pazienza con il deputato del Pd per una battuta ... today.it Questo non glielo consento! Con quello che vedete in giro sulla par condicio, anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto!: Bruno Vespa sbotta con ...La furia di Bruno Vespa contro Giuseppe Provenzano. Nella puntata di Porta a Porta del 9 aprile il conduttore si è scagliato contro Provenzano del PD. ilfattoquotidiano.it Giuseppe Provenzano, esponente del Partito Democratico (Pd), punge Bruno Vespa facendo una battuta a Porta a Porta (Rai 1) e fa infuriare il conduttore. “Scusi, Provenzano... Mettiamoci d’accordo, lei ha parlato: lasci parlare... Se lui parla e lei interrompe… - facebook.com facebook Ci sta che #BrunoVespa si arrabbi. Ma la modalità è stata vergognosa. Vi invito a guardare il filmato. Si è avvicinato ad una persona seduta, col dito puntato, sbraitando, fuori controllo. Una scena indegna, aggressività pura pagata coi soldi del canone. Poi fan x.com