Dove vedere in tv Italia-Svezia curling misto Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Oggi alle 14.35 si gioca Italia contro Svezia nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si svolge nella ottava sessione del round robin e verrà trasmessa in tv e in streaming.

Nella giornata di sabato 7 febbraio (dalle ore 14.35) è in programma la sfida tra Italia e Svezia, valevole per l’ottava sessione di gioco del round robin del torneo di doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per Amos Mosaner e Stefania Constantini si tratterà del quinto match del torneo, mentre per gli scandinavi sarà il settimo impegno nel giro di quattro giorni. Si preannuncia un confronto diretto di alto livello, tra due coppie estremamente competitive e già capaci in passato di eccellere in questa specialità. I padroni di casa azzurri sono campioni olimpici e iridati in carica, ma i fratelli Rasmus e Isabella Wranaa vantano in bacheca un titolo mondiale conquistato nel 2024 sul ghiaccio amico di Östersund. 🔗 Leggi su Oasport.it

