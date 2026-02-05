Questa mattina alle 10.05, su TV e streaming, si gioca Italia contro Svizzera nel curling misto ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La partita apre il round robin del torneo e gli appassionati sono già davanti agli schermi per seguire ogni tiro.

Nella mattinata di venerdì 6 febbraio, a partire dalle ore 10.05, è in programma la sfida tra Italia e Svizzera valevole per il round robin del doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grande attesa per lo scontro diretto tra due formazioni ambiziose che possono sicuramente puntare ad un posto sul podio in questa edizione della rassegna a cinque cerchi. Terzo impegno nel torneo per Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni mondiali e olimpici in carica, mentre il binomio elvetico composto da Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller giocherà contro i padroni di casa azzurri la quarta partita del suo round robin. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani Amos Mosaner e Stefania Constantini aprono il loro cammino nel torneo di doppio misto di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Sport in tv oggi (giovedì 5 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, giovedì 5 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la MotoGP con i ... oasport.it

Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streamingDal curling allo sci alpinismo, ecco come seguire tutte le gare dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 e il calendario completo ... gqitalia.it

