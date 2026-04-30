Dove vedere in tv Cobolli-Zverev oggi ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi si svolge la partita tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev nell'ambito dell'ATP Madrid 2026. La sfida si può seguire in diretta televisiva e in streaming, con orari e programmi disponibili sui canali e piattaforme ufficiali dell'evento. Solo due settimane fa, Cobolli aveva vinto contro Zverev per la prima volta in carriera durante un torneo a Monaco di Baviera.

Solo due settimane fa Flavio Cobolli batteva Alexander Zverev per la prima volta in carriera, a Monaco di Baviera. Oggi, dopo quel match che ha segnato forse una svolta nella carriera del numero 3 d’Italia, ecco che ne arriva un altro di enorme importanza, che lo porta a cercare alle 20:00 la semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sia l’uno che l’altro arrivano a questo appuntamento con due set persi, ma se per Zverev, che qui ha vinto nel 2021 e in generale ha molto spesso giocato bene. Per Cobolli c’è la chance di arrivare alla prima volta tra i migliori quattro in un torneo di tale categoria. Non solo: continuerebbe l’ottima tradizione italiana in questi anni nei 1000, perché dal 2019 in poi si sono alternati almeno in semifinale (salva la particolarità del 2020) Fognini, Sinner, Berrettini, Sonego, Musetti e Arnaldi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Zverev oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. Dove vedere in tv Cobolli-Vallejo oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv; Cobolli-Zverev, in palio la semifinale: quando e dove vederla; Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Cobolli-Zverev: il pronostico del Masters 1000 di Madrid, i precedenti e dove vedere il match. Dove vedere in tv Cobolli-Zverev oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSolo due settimane fa Flavio Cobolli batteva Alexander Zverev per la prima volta in carriera, a Monaco di Baviera. Oggi, dopo quel match che ha segnato ... oasport.it Cobolli-Zverev all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streamingSarà ancora Cobolli-Zverev. A 12 giorni dalla storica vittoria dell'azzurro sul tedesco sulla terra di Monaco di Baviera, primo successo in carriera contro un top 3 del ranking Atp, i due si affrontan ... sport.sky.it Domani Cobolli sfida Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid - facebook.com facebook Flavio Cobolli sfiderà Alexander Zverev domani, Giovedì 30 Aprile, alle 20 sul Manolo Santana Stadium! x.com