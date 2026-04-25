Oggi in TV si può seguire l’esordio di Flavio Cobolli nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano, numero 13 del ranking mondiale, affronta l’argentino Ugo Camilo Carabelli nel secondo turno dell’evento che si svolge alla Caja Magica. L'incontro è programmato per sabato 25 aprile e sarà trasmesso in diretta streaming e su alcuni canali televisivi dedicati al tennis.

Flavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L’azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all’argentino Ugo Camilo Carabelli, match valido per il secondo turno dell’evento alla Caja Magica. Sulla terra rossa madrilena, Cobolli vorrà dare un seguito a quanto di buono fatto vedere a Monaco di Baviera. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CARABELLI (NON PRIMA DELLE 15.30) Il punto interrogativo riguarda la condizione fisica del romano, reduce da match impegnativi sulla terra bavarese. Da capire, infatti, quanto sia rimasto nel serbatoio. Il tennis di Flavio è molto dipendente da una buona condizione fisica e si spera, chiaramente, che sia riuscito a recuperare nei giorni di stacco da un torneo all’altro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Notizie correlate

Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid.

Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streamingL’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 17.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si comincia contro lo specialista argentino; Orario e dove vedere Cobolli-Carabelli al Masters 1000 di Madrid in tv e streaming; Quando Cobolli - Carabelli in tv: data, orario e diretta secondo turno Masters 1000 Madrid 2026; Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming.

Orario e dove vedere Cobolli-Carabelli al Masters 1000 di Madrid in tv e streamingL'azzurro torna in campo dopo la finale persa a Monaco di Baviera. Dall'altra parte l'argentino, i due non si sono mai incrociati in carriera ... corriere.it

Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it

ATP 1000 Madrid 2026 Il Tabellone I primi turni degli Italiani J. Sinner: Bye, 2° turno qualificato/qualificato L. Musetti: Bye, 2° turno Hurkacz/qualificato F. Cobolli: Bye, 2° turno Carabelli/Monfils L.Darderti: Bye, 2° turno Altmaier/Cerundolo L. Sonego vs - facebook.com facebook

IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com