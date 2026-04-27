Dove vedere in tv Cobolli-Vallejo oggi ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi si svolge al Masters 1000 di Madrid una partita di terzo turno tra Flavio Cobolli e Adolfo Daniel Vallejo. La sfida viene trasmessa in diretta televisiva e anche in streaming, con orario e programma disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l'incontro. La partita rappresenta un momento importante del torneo, attirando l’attenzione di molti spettatori.

Flavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Così invece è: per andare agli ottavi l’italiano dovrà battere il paraguaiano proveniente dalle qualificazioni. Vallejo è un giocatore che, quest’anno, ha fatto molto bene nei Challenger sudamericani, vincendone due a Itajal, in Brasile, e a Concepcion, in Cile, battendo anche giocatori che sul rosso vanno sempre rispettati (Cecchinato, Seyboth Wild, Varillas, Tabilo), e a Brasilia ha sfiorato un terzo successo dopo che già nel 2025 aveva vinto a Curitiba. Qui ha collezionato due clamorosi scalpi: Grigor Dimitrov e Learner Tien.🔗 Leggi su Oasport.it

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