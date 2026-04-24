Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz oggi ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi, venerdì 24 aprile, si svolge il match tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz al Masters 1000 di Madrid. L'incontro si giocherà sul campo Arantxa Sanchez e rappresenta il debutto del tennista italiano in questa competizione. Il secondo turno vede affrontarsi i due giocatori, con l’evento trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

Oggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Arantxa Sanchez, l’azzurro sfiderà nel secondo turno il polacco Hubert Hurkacz. Un impegno complicato per il toscano, che dovrà affrontare un avversario che sulla particolare terra rossa della capitale spagnola potrebbe trovarsi bene. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 Il mattone tritato madrileno, infatti, è piuttosto veloce e, viste le condizioni di altura, la palla ne viene altamente influenzata. Questo consente ai grandi battitori, come Hurkacz in questo caso, di rendere il proprio tennis ancora più insidioso. Per questa ragione non sarà semplice per l’azzurro trovare la chiave per spuntarla.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingSi preannuncia un debutto piuttosto complicato quello di Lorenzo Musetti nella mattinata di venerdì 24 aprile al Masters 1000 di Madrid 2026 contro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Sinner e Musetti in campo oggi al Masters 1000 di Madrid. Dove vedere i match in tv; Musetti-Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Madrid LIVE Musetti-Hurkacz: cronaca in diretta dalle 11. Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Arantxa Sanchez, l'azzurro sfiderà nel secondo turno ... oasport.it Musetti-Hurkacz a Madrid: orario, dove vedere il match e precedentiLorenzo Musetti debutta al Masters 1000 di Madrid affrontando Hubert Hurkacz nel secondo turno venerdì 24 aprile ... it.blastingnews.com Non prima delle 16.00 di domani Venerdì 24 Aprile sul Manolo Santana Stadium l'esordio di Jannik Sinner contro Benjamin Bonzi. Arantxa Sanchez Stadium Ore 11.00 Hurkacz- Musetti Campo N.8 Terzo incontro Grant-Cirstea #janniksinner #Madrid #musetti - facebook.com facebook #Musetti- #Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com