Dove e perché Sempio ha ucciso Chiara Poggi Garlasco la svolta | accuse pesantissime

A Garlasco, una nuova svolta nel caso di omicidio che ha coinvolto Chiara Poggi. Le autorità hanno emesso accuse pesanti nei confronti di un sospettato, legando il nome di Sempio a un’ipotesi di responsabilità. La vicenda, che ha avuto inizio anni fa, torna di attualità con una convocazione ufficiale e dettagli che potrebbero cambiare il corso delle indagini.

Ci sono storie che non finiscono mai davvero. Tornano all’improvviso, con un nome, una data e una convocazione che pesa come un macigno. E in un attimo riaprono tutto: il dolore di una famiglia, i dubbi, le discussioni, le certezze crollate e ricostruite mille volte. Il caso è quello che l’Italia conosce fin troppo bene, il delitto di Garlasco. E adesso, dopo anni di processi e polemiche, la tensione risale: la Procura di Pavia ha fissato un nuovo appuntamento che può cambiare ancora una volta la traiettoria di una vicenda diventata ferita collettiva. Andrea Sempio, 38 anni, è stato convocato per il 6 maggio: un passaggio delicatissimo nella riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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