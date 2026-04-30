Dovbyk si avvicina al ritorno in campo dopo un infortunio che lo ha costretto a un intervento a causa di una grave lesione. Il suo recupero, iniziato a gennaio, sta per concludersi e l’attaccante spera di rientrare in gruppo in tempo per il derby contro la Lazio. Tuttavia, per la ripresa definitiva bisogna ancora attendere l’ok dei medici.

Un calvario lungo quattro mesi in un’annata tutta da dimenticare. Artem Dovbyk tornerà per gli ultimi fuochi d’artificio, quelli che chiudono la stagione e che vedranno la Roma impegnata nel derby con la Lazio e poi in trasferta a Verona. Sono questi i due appuntamenti cerchiati in rosso dall’ucraino ai box ormai dal 6 gennaio. Dovbyk, infatti, nel fine settimana volerà in Finlandia per l'ultimo ok prima del rientro in campo dopo l'intervento alla coscia sinistra di gennaio. Già da alcuni giorni lavora a Trigoria, ma per il rientro in gruppo serve l’ok dei medici che lo hanno sottoposto ad operazione a seguito di una grave lesione miotendinea.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dovbyk, calvario (quasi) finito: l'attaccante conta di tornare nel derby con la Lazio

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