Il caso Dovbyk ha scatenato un acceso confronto tra l’attaccante e la Roma, con quest’ultimo che ha pubblicato messaggi sui social contro la società. La Roma ha risposto con un intervento di Massara, che ha messo fine alle dichiarazioni del calciatore. La disputa si è accesa tra comunicazioni ufficiali e commenti sui social, creando un clima teso tra le parti coinvolte.

Il caso Dovbyk infiamma l’ambiente Roma e si trasforma in un vero e proprio giallo diplomatico tra il calciatore e la società. Il centravanti ucraino, fermo ai box dopo l’intervento chirurgico al tendine della coscia sinistra dello scorso gennaio, è uscito allo scoperto con un post polemico su Instagram: «Si continua a lavorare, lasciamoli parlare», ha scritto l’attaccante, accompagnando il messaggio con uno scatto che lo ritrae in palestra a Trigoria. Una reazione stizzita alle indiscrezioni che darebbero la sua stagione già conclusa, smentendo di fatto la narrazione di un forfait definitivo. Le parole del giocatore cozzano però frontalmente con la linea cautelativa, quasi rassegnata, del club e dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Caso Dovbyk, scontro totale con la Roma: l’attaccante attacca sui social, Massara lo gela

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