De Bruyne calvario davvero finito? La prima ipotesi di convocazione

Kevin De Bruyne potrebbe tornare in campo dopo mesi di assenza, segnando una svolta nel suo calvario. L’infortunio che lo ha colpito a marzo ha tenuto il belga lontano dai campi per oltre sei mesi, causando preoccupazione tra i tifosi del Manchester City. Ora, le ultime notizie parlano di segnali incoraggianti negli allenamenti, alimentando la speranza di rivederlo presto in azione. La squadra aspetta con ansia il suo rientro, che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. La sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri in vista delle sfide decisive.

La stagione del Napoli è stata falcidiata dai continui infortuni. Gli uomini di Antonio Conte non hanno subito i soliti stop che possono capitare durante l’arco di una stagione, ma infortuni lunghi mesi. In modo particolare, diversi azzurri hanno subito lesioni di alto grado, tra cui Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga sembra pronto per tornare all’ombra del Vesuvio, e spunta addirittura la prima data della possibile convocazione. Napoli, De Bruyne vicino al rientro: i tempi. Kevin De Bruyne è fuori dai giochi da diversi mesi. L’infortunio al bicipite femorale, lo stesso di Romelu Lukaku, non gli ha dato tregua, con calciatore e staff che hanno optato per la via dell’operazione, a differenza di quanto fatto in precedenza dell’attaccante.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

