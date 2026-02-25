San Francesco Ecologia ed economia nella dottrina sociale
L’Unitre di Lerici ha organizzato una cerimonia per celebrare gli 800 anni dalla morte di san Francesco d’Assisi, evidenziando il legame tra ecologia ed economia nella sua dottrina. La scelta di questa data deriva dall’importanza del santo nel promuovere il rispetto per la natura e i principi di sobrietà. Durante l’incontro, si sono discusse le sue idee e il loro impatto sulle pratiche moderne. La sala si è riempita di partecipanti interessati alla figura del santo e ai suoi insegnamenti.
Gli 800 anni dalla morte di san Francesco d'Assisi sono stati ricordati a Lerici, nella sala consiliare per iniziativa dell' Unitre. Il professor Egidio Banti, docente di teologia e letteratura all'istituto superiore di scienze religiose, ha tenuto una conferenza sull'insegnamento di san Francesco tra ecologia ed economia cristiana, introdotto dalla presidente di Unitre Eliana Bacchini e dal sindaco Leonardo Paoletti che ha comunicato che la presidenza del consiglio dei ministri ha inserito Lerici tra le dieci città cui sarà assegnata, in questo centenario, una scultura a ricordo del poverello di Assisi.
