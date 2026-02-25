San Francesco Ecologia ed economia nella dottrina sociale

L’Unitre di Lerici ha organizzato una cerimonia per celebrare gli 800 anni dalla morte di san Francesco d’Assisi, evidenziando il legame tra ecologia ed economia nella sua dottrina. La scelta di questa data deriva dall’importanza del santo nel promuovere il rispetto per la natura e i principi di sobrietà. Durante l’incontro, si sono discusse le sue idee e il loro impatto sulle pratiche moderne. La sala si è riempita di partecipanti interessati alla figura del santo e ai suoi insegnamenti.

