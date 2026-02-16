Gli Stati Uniti hanno deciso di integrare l’Intelligenza Artificiale nel Pentagono, creando la nuova dottrina “AI-First”. La decisione deriva dall’esigenza di migliorare le strategie militari grazie a tecnologie più avanzate. La scelta si traduce in un uso diretto di strumenti come ChatGPT per pianificare e gestire le missioni, non solo come aiuto per i compiti o i documenti. Un esempio concreto riguarda l’impiego di sistemi automatizzati per analizzare grandi quantità di dati in tempo reale.

ChatGPT e l’ Intelligenza Artificiale non saranno più utilizzate per farsi aiutare con i compiti scolastici e a preparare i documenti in ufficio, ma diventeranno un supporto per la messa a punto delle operazioni militari. Il dipartimento della Guerra ha annunciato una partnership con OpenAI volta a integrare ChatGPT in GenAI.mil, piattaforma sviluppata dal Pentagono e alimentata da modelli di intelligenza generativa e dedicata alle attività delle Forze Armate. Il motivo di questa integrazione? Oggi l’intero comparto della difesa statunitense conta più di tre milioni di addetti che interagiscono con gli strumenti di IA nell’analisi delle carte e nella valutazione delle strategie e delle operazioni militari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - USA, l’Intelligenza Artificiale entra nel Pentagono: nasce la dottrina militare “AI-First”

