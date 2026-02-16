USA l’Intelligenza Artificiale entra nel Pentagono | nasce la dottrina militare AI-First
Gli Stati Uniti hanno deciso di integrare l’Intelligenza Artificiale nel Pentagono, creando la nuova dottrina “AI-First”. La decisione deriva dall’esigenza di migliorare le strategie militari grazie a tecnologie più avanzate. La scelta si traduce in un uso diretto di strumenti come ChatGPT per pianificare e gestire le missioni, non solo come aiuto per i compiti o i documenti. Un esempio concreto riguarda l’impiego di sistemi automatizzati per analizzare grandi quantità di dati in tempo reale.
ChatGPT e l’ Intelligenza Artificiale non saranno più utilizzate per farsi aiutare con i compiti scolastici e a preparare i documenti in ufficio, ma diventeranno un supporto per la messa a punto delle operazioni militari. Il dipartimento della Guerra ha annunciato una partnership con OpenAI volta a integrare ChatGPT in GenAI.mil, piattaforma sviluppata dal Pentagono e alimentata da modelli di intelligenza generativa e dedicata alle attività delle Forze Armate. Il motivo di questa integrazione? Oggi l’intero comparto della difesa statunitense conta più di tre milioni di addetti che interagiscono con gli strumenti di IA nell’analisi delle carte e nella valutazione delle strategie e delle operazioni militari. 🔗 Leggi su It.insideover.com
L’intelligenza artificiale mette il camice: nasce ChatGPT Salute. E la medicina entra ufficialmente nell’era del dialogo
L'intelligenza artificiale entra nel settore sanitario con ChatGPT Salute, una piattaforma sviluppata da OpenAI.
L’Intelligenza Artificiale di Google entra nelle scuole italiane: nasce il progetto che cambia davvero la vita di dirigenti, docenti e segreterieLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: AI generativa: l’89% dei giovani italiani la usa già. È il nuovo Google; Se il giornalismo osa (e usa) l’intelligenza artificiale; L’escalation dell’intelligenza artificiale: vale 1,8 miliardi, la usa un italiano su due; L'intelligenza artificiale manda a picco il risparmio gestito: cosa sta succedendo.
Adolescenti e intelligenza artificiale: il 41% la usa per chiedere aiuto psicologicoSempre più giovani si affidano completamente all'intelligenza artificiale. Il 41,8% di loro l'ha usata durante momenti estremi di tristezza e di ansia. I dati. catania.liveuniversity.it
Frattura sociale e apartheid, così l’intelligenza artificiale ridisegna i confini socialiNel nostro paese le persone che affermano di utilizzare l’intelligenza artificiale sono il 60 per cento (la media globale è del 62). Il paese è spaccato in due tra fan dell’intelligenza artificiale e ... editorialedomani.it
L’intelligenza artificiale sta già presentando un suo primo conto, legato alla fame - al momento insaziabile - di chip e memorie per i data center facebook
Esperimento: farsi un assistente con l’intelligenza artificiale x.com