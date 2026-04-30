Dottori torna a splendere | 40mila euro per salvare il futurismo

Il ciclo futurista di Dottori sta per essere restaurato grazie a una raccolta di 40mila euro tramite il sistema Art Bonus. I fondi sono stati destinati al progetto di recupero e conservazione dell’opera, che rappresenta un esempio importante del movimento futurista. La somma raccolta è stata utilizzata per sostenere i lavori di restauro e preservare l’opera per il pubblico.

? Cosa sapere 40mila euro raccolti tramite Art Bonus per il restauro del ciclo futurista di Dottori.. L'obiettivo è raggiungere 200mila euro per salvaguardare il patrimonio artistico di Monteluce.. La Cappella Salus Infirmorum dell’ex Policlinico di Monteluce accoglie i primi donatori della campagna Art Bonus per salvare il ciclo pittorico futurista di Gerardo Dottori, con 40mila euro già raccolti per il restauro. Tra le mura che un tempo ospitavano la cura dei malati a Perugia, si respira oggi un’aria nuova, fatta di partecipazione e di un desiderio collettivo di bellezza. La conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi presso la Cappella Salus Infirmorum ha segnato ufficialmente l’inizio di una sfida importante: proteggere l’eredità artistica del futurista Gerardo Dottori, che nel 1943 decorò questi spazi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dottori torna a splendere: 40mila euro per salvare il futurismo Notizie correlate Dopo 40 anni l’ex Ariston torna a splendere: ottenuto finanziamento di 3 mln di euroSAN PANCRAZIO SALENTINO – Dopo 40 anni di serrande abbassate, degrado, abbandono e rischio ecologico, che, col tempo, erano diventati una ferita... L'Art Bonus diventa opportunità per mecenati e cittadini: una donazione per "salvare" il ciclo pittorico di Gerardo DottoriLa Cappella Salus Infirmorum dell’ex Policlinico di Monteluce ha fatto da cornice, nei giorni scorsi, a una conferenza stampa promossa dalla Regione...