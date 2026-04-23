Dopo 40 anni l’ex Ariston torna a splendere | ottenuto finanziamento di 3 mln di euro

Dopo quarant’anni di chiusura e abbandono, il Cine-Teatro Ariston di SAN PANCRAZIO SALENTINO riceve un finanziamento di tre milioni di euro, permettendo così la riqualificazione dell’edificio. L’area, precedentemente segnata da degrado e rischi ecologici, torna al centro della vita cittadina grazie a questo intervento. La riapertura segna una nuova fase per il teatro, che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento culturale nel paese.

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Dopo 40 anni di serrande abbassate, degrado, abbandono e rischio ecologico, che, col tempo, erano diventati una ferita aperta nel cuore del paese, il Cine-Teatro Ariston, torna a far sognare la cittadinanza. Il Comune di San Pancrazio Salentino ha ottenuto il via libera.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Bibbiena, Il comune ha ottenuto un finanziamento di 55 mila euro per la digitalizzazioneArezzo, 26 marzo 2026 – Il comune di Bibbiena ha ottenuto un finanziamento di 55 mila euro per la digitalizzazione. Dopo 17 anni di battaglie civili, la Dogana torna a splendereTempo di lettura: < 1 minutoDopo anni di attesa, battaglie civili e impegno costante del Comitato per la Salvezza della Dogana, la città ritrova uno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Litfiba, esce dopo 40 anni il singolo 17 Re; 17 Re, la canzone dei Litfiba online dopo 40 anni e il concerto a Firenze il 23 luglio 2026; Chernobyl dopo 40 anni torna a fare paura: possibile un crollo del sarcofago; Muore a 40 anni dopo l'incidente in motorino: addio a Marco Minuti. 40 ANNI DI WORLD MUSIC | Dopo Graceland e So il rock novecentesco vivrà l’eterno ritornoIl 1986 è stato un anno molto importante per la musica rock. Val la pena anche ripercorrere la storia di questo genere ... ilsussidiario.net Longevità emotiva: cos'è e la routine segreta per preservarla dopo i 40 anniRestare lucidi, curiosi e capaci di apprezzare le cose: la longevità emotiva dopo i 40 anni è messa a dura prova ma basta poco per allenarla ... grazia.it Kevin McKidd entra nel cast della serie di Harry Potter dopo l'addio a Grey's Anatomy Secondo una teoria l'attore potrebbe interpretare il ruolo di Arthur Weasley nel nuovo show. L'indizio L'attrice Gracie Cochrane, che interpreterà Ginny, ha iniziato a seguir - facebook.com facebook Subito dopo la puntata, Francesca e Renato riflettono sul comportamento di Alessandra e Lucia... #GFVIP x.com