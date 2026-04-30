Beppe Dossena, ex calciatore dell’Inter, ha commentato la situazione di Rafael Leao al Milan, affermando che il rapporto tra il giocatore e il club sembra deteriorato e che, a suo avviso, potrebbe essere arrivato il momento di una separazione. Le sue parole arrivano in un momento di attenzione sulla posizione del portoghese all’interno della squadra.

Parlando di un ipotetico addio ai colori rossoneri per arrivare a nomi come Zirkzee e Sorloth, Dossena ha voluto parlare del rapporto deteriorato con il tifo rossoneri: ad ogni minima cosa sbagliata, il pubblico di San Siro lo riempie di fischi. Ecco, di seguito, le sue parole. "Leao? Il rapporto mi pare deteriorato, almeno col pubblico. Piovono fischi appena sbaglia qualcosa. Per il suo bene credo sia il momento di dividersi. Si deve pensare a questa opportunità, per il bene di tutti. E' il suo modo di porsi, non lo fa apposta, ma il clima non è bello". Se si analizzano le varie partite, possiamo ben notare come il tifo rossonero sia cambiato nei confronti del portoghese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dossena: “Leao? Il rapporto sembra deteriorato. Credo sia il momento di dividersi”

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