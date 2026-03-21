Vota il barista preferito | Credo nel rapporto con il cliente La qualità migliore? L’empatia

Da ilrestodelcarlino.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un barista con dieci anni di esperienza dietro al bancone invita i clienti a votare il loro preferito. Secondo lui, il rapporto con il cliente e l’empatia sono elementi fondamentali, più della qualità delle bevande. All’inizio della sua carriera, preferiva i pomeriggi o le serate con una clientela più vivace e spumeggiante. Ora, il suo approccio si concentra sulla connessione umana.

Dieci anni fa, all’inizio della sua carriera dietro al bancone di un bar, prediligeva i pomeriggi o la clientela della sera, forse più spumeggiante e allegra. Ma col tempo Chiara Ancarani del Methiu’s Caffè, nella centralissima piazza Caduti 34 a Ravenna, ha iniziato ad apprezzare altri momenti della giornata: "All’inizio amavo la sera e i pomeriggi – racconta – ma negli ultimi anni lavoro soltanto al mattino: mi piace la clientela fissa, sapere in anticipo cosa ordineranno e cosa prediligono, mi piace accompagnare le persone in un gesto consueto e abitudinario come la colazione e coccolarli. Ecco, secondo me un bravo barista deve far sentire il cliente coccolato: sapere come vuole l’acqua che accompagna il caffè, gasata o naturale, insomma instaurare quel rapporto giornaliero ed entrare nella sua vita prendendosi cura di lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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