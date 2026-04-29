Il paragone tra Kvaratskhelia e Leao tre anni dopo sembra impossibile sia esistito davvero

Tre anni fa, il paragone tra l'attaccante georgiano e l'attaccante portoghese aveva attirato l'attenzione degli appassionati di calcio, considerando le loro prestazioni in Serie A. Oggi, la differenza tra i due è evidente, come dimostrano i risultati ottenuti nella Champions League. Leao e Kvaratskhelia hanno intrapreso percorsi diversi e il confronto tra loro appare molto sbilanciato, evidenziando uno sviluppo distinto delle loro carriere.