Il paragone tra Kvaratskhelia e Leao tre anni dopo sembra impossibile sia esistito davvero
Tre anni fa, il paragone tra l'attaccante georgiano e l'attaccante portoghese aveva attirato l'attenzione degli appassionati di calcio, considerando le loro prestazioni in Serie A. Oggi, la differenza tra i due è evidente, come dimostrano i risultati ottenuti nella Champions League. Leao e Kvaratskhelia hanno intrapreso percorsi diversi e il confronto tra loro appare molto sbilanciato, evidenziando uno sviluppo distinto delle loro carriere.
Leao e Kvaratskhelia sono stati spesso paragonati spesso quando giocavano in Serie A. Oggi tra i due attaccanti c'è un divario enorme, certificato dal percorso in Champions League.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Viviano parla di Gravina: «Fossi in lui sarei già emigrato! A me sembra impossibile che non si sia dimesso il Presidente Federale»Mercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso...
Kvaratskhelia torna a parlare del Napoli: “Paragone con Maradona? Pesante”Khvicha Kvaratskhelia è tornato a parlare della sua esperienza a Napoli e del successivo trasferimento al Paris-Saint Germain.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Psg, Kvaratskhelia: Più forte che a Napoli grazie a Luis Enrique, che peso il paragone con Maradona; Kvara: A Napoli mi chiamavano Kvaradona, un onore e un onere per me; PSG-Bayern 5-4, le pagelle: Dembélé e Kvara sublimi, Diaz alto livello; Capello, l'assurdo paragone Olise-Politano durante Psg-Bayern e la frecciatina a Kvara scatenano la bufera social.
Capello, l'assurdo paragone Olise-Politano durante Psg-Bayern e la frecciatina a Kvara scatenano la bufera socialL’orgia di emozioni di Parigi fa impazzire la maggior parte degli appassionati sul web: non passano inosservati gli originali commenti dell’ex allenatore ... sport.virgilio.it
Kvaratskhelia: Conte è stato fantastico, mi ha dato la prima spinta. A Napoli ero felice, mi chiamavano Kvaradona per stradaKvaratskhelia alla vigilia di Psg-Bayern: Con Conte è stato fantastico, mi ha dato la prima spinta. E su Napoli ... ilnapolista.it
SENZA SENSO La semifinale di andata tra PSG e Bayern ci regala 90 minuti di calcio puro A Kane e Olise, nel primo tempo, rispondono Neves e Kvaratskhelia. Nella ripresa si rende protagonista ancora Kvara, ma la scena è tutta per la doppietta di Dem - facebook.com facebook
Psg-Bayern Monaco, magia di Kvaratskhelia: evita Stanisic e batte Neuer #SkySport #SkyUCL x.com