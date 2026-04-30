Dopo una notte di ricerche ritrovata in un bosco la 94enne scomparsa ieri a Monchio

Dopo una notte di ricerche, la donna di 94 anni scomparsa ieri a Ceda, nel comune di Monchio, è stata trovata in un bosco. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto forze dell’ordine e volontari, che hanno perlustrato l’area alla ricerca dell’anziana. La donna è stata individuata senza ferite e in buone condizioni di salute.

Dopo una notte di ricerche è stata ritrovata in un bosco la 94enne scomparsa ieri a Ceda, nel comune di Monchio. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per recuperare l'anziana e riportarla al sicuro, assicurando comunque che la 94enne è in buone condizioni e sta bene.I familiari della donna.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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