Dopo tre mesi viene riattivato l’autovelox a Chieri | Importante nella riduzione dell’incidentalità

A partire da lunedì 4 maggio 2026, l’autovelox sulla strada Fontaneto di Chieri sarà di nuovo operativo, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla prefettura di Torino. Il dispositivo era stato disattivato per tre mesi e ora viene riattivato. La presenza del rilevatore di velocità mira a ridurre il numero di incidenti lungo questa arteria. La riattivazione segue l’approvazione delle autorità competenti.

Da lunedì 4 maggio 2026 sarà riattivato il dispositivo di rilevamento della velocità (autovelox) di strada Fontaneto a Chieri dopo l’autorizzazione della prefettura di Torino. Lo annunciano il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero e l’assessore alla polizia locale, prevenzione e sicurezza Biagio.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate «Casetta dell’acqua di via Barani: riattivato un servizio importante per la comunità»I rappresentanti della lista di Centrodestra “SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco” esprimono soddisfazione per l’inaugurazione della nuova casetta... Esce da scuola per incontrare un amico conosciuto online e viene ritrovato morto in un fiume tre mesi dopoResta avvolta da numerosi interrogativi la morte di Thomas Medlin, il ragazzo di 15 anni scomparso a New York lo scorso 9 gennaio e ritrovato senza... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: A tre mesi dalla caduta di Maduro, in Venezuela è cambiato poco e niente; Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi; CNE 2026. Mondovisioni; Alla nascita pesava poco più di seicento grammi: dopo tre mesi di TIN all'ospedale Sant'Anna A. torna a casa. Dopo tre mesi il Bologna torna a vincere in casa: Bernardeschi dal dischetto firma l'1-0 con l'UdineseIl Bologna ce l’ha fatta: torna a vincere in casa dopo un digiuno lungo 81 giorni. L’1-0 rifilato all’Udinese è frutto di una battaglia durissima, la seconda di fila dopo quella in casa del Brann. corrieredibologna.corriere.it Si separano dopo dieci anni, ma ormai è il padre del primo figlio della ex e decide di adottarlo per non separare i due fratelli e non lasciarlo solo Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook #Champions, semifinale di andata: #AtleticoMadridArsenal 0-1 dopo 45' Le due squadre inseguono il sogno di vincere il trofeo per la prima volta nella loro storia Ieri Psg-Bayern partita "pirotecnica" con ben 9 reti in 90'. Segui le cronache testuali rainews.it/mar x.com