Dopo l' omicidio commesso in Sicilia si trasferisce a Lecce | arrestato 23enne

Da quotidianodipuglia.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni, sospettato di aver commesso un omicidio in Sicilia, si era trasferito a Lecce. Le forze dell’ordine della provincia di Enna hanno eseguito un arresto nei suoi confronti, ritenendolo responsabile del fatto di sangue. La vicenda ha portato all’intervento delle autorità che hanno portato a termine il fermo del sospettato.

Dopo l'omicidio commesso in Sicilia si era trasferito a Lecce: arrestato un 23enne. I Carabinieri di Enna hanno arrestato un 23enne accusato di essere autore della violenta aggressione, il 3 dicembre del 2025 a Catenanuova, a un 57enne, Salvatore De Luca, morto 12 giorni dopo nell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato per le gravi ferite riportate. Il giovane, indagato per omicidio dalla Procura di Enna, è stato arrestato a Lecce dove si era trasferito. Pestaggio per contrasti personali Secondo l'accusa il pestaggio sarebbe da ricondurre a contrasti personali. Il pomeriggio del 3 dicembre scorso, in piazza Riggio, la vittima era stata colpita violentemente con pugni e calci e avrebbe urtato più volte la testa contro un muro fino a perdere i sensi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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