I carabinieri di Lecce hanno arrestato un giovane di 23 anni sorpreso con una quantità di marijuana all’interno di una stalla. L'operazione è avvenuta durante un controllo di routine e l’arresto è avvenuto sul momento. Il ragazzo, che non aveva precedenti penali, è stato portato in caserma. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il procedimento giudiziario è in corso.

Un'operazione dei carabinieri della sezione radiomobile di Lecce ha portato all'arresto di un 23enne incensurato, colto in flagrante per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'indagine, avviata seguendo i movimenti di alcuni consumatori, ha identificato il giovane come figura chiave nella distribuzione della droga. Dopo una iniziale perquisizione a casa del sospettato a San Cesario di Lecce, che non ha rivelato alcun illecito, i militari hanno esteso le ricerche a un immobile rurale utilizzato dal 23enne, situato nelle campagne di San Donato di Lecce, località Macchitelle. La droga in una stalla Qui, in una stanza che un tempo fungeva da stalla, investigatori hanno scoperto un armadietto metallico, valigie e un frigorifero dismesso.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Marijuana in una stalla: a Lecce arrestato 23enne

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