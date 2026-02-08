Il Milan aspetta ancora il vero Ardon. Dopo l’infortunio di agosto, il centrocampista non è ancora riuscito a trovare continuità. La società spera che il giocatore possa tornare ai livelli di inizio stagione, ma finora le sue prestazioni sono state lontane da quelle sperate. La stagione in salita di Jashari tiene con il fiato sospeso i tifosi rossoneri.

'Tuttosport' uscito questa mattina in edicola ha parlato di Ardon Jashari, centrocampista del Milan che sta faticando a trovare spazio. Come ricorda anche il quotidiano, lo svizzero è stato uno dei grandi obiettivi del primo calciomercato rossonero targato Igli Tare. Dopo una trattativa lunghissima col Club Bruges, il classe 2002 è sbarcato a Milano per una cifra totale che potrebbe arrivare a 38 milioni di euro con i bonus. Pochi giorni dopo la firma, Jashari aveva già esordito col Milan facendo intravedere diverse cose buone nell'amichevole contro il Leeds. A fine agosto, dopo il debutto in Coppa Italia e con il Bari, lo svizzero si è gravemente infortunato in allenamento in uno scontro con Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jashari, stagione in salita: il Milan aspetta ancora il ‘vero Ardon’ dopo l’infortunio di agosto

Approfondimenti su Jashari Milan

Il 2025 di Jashari si apre con aspettative elevate, ma una partenza lenta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Le due vittorie del #Milan sul #Lecce raccontano una stagione fatta di volti e momenti diversi Dall’andata di agosto al ritorno di gennaio: squadra cambiata, uomini diversi, stessa difficoltà superata Da Musah quinto a Jashari titolare, da Saelemaekers- x.com

Abbiamo ormai scavallato la metà stagione, e stiamo andando neanche troppo piano verso i due-terzi di campionato, e in mezzo a fatti e numeri che sono ben evidenti, un'altra cosa è certa, e per spiegarla bene, basta u facebook