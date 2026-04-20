Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Milan, rappresenta ancora un'incognita in questa stagione. Nonostante sia a disposizione della squadra, ha accumulato pochissime presenze sotto la guida di Massimiliano Allegri. Le sue apparizioni in campo sono state limitate, lasciando aperte diverse domande sulle sue prospettive future con il club. La sua presenza in rosa resta comunque stabile, anche se il suo ruolo appare ancora poco definito.

Jashari è un oggetto misterioso di questa stagione: il Milan lo ha cercato con forza, tanto da mettere in piedi una trattativa di calciomercato lunghissima con il Bruges e pagandolo anche tanto (più di 30 milioni di euro). Non c'erano molti dubbi che, visti i soldi investiti e la voglia di portare a casa una trattativa quasi eterna, Jashari partisse come titolare quasi sicuro del Milan di Massimiliano Allegri. E invece la stagione è partita con il grave infortunio alla gamba, che lo ha messo ko per molte partite. Un guaio che inevitabilmente ha messo i bastoni tra le ruote dello svizzero, ma è anche vero che nella seconda parte di stagione ha trovato poco, pochissimo spazio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jashari oggetto misterioso del Milan: ecco quanto ha giocato e le prospettive future

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