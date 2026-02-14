La premier Meloni risponde alle critiche di Merz su Trump e sulla cultura Maga, sottolineando che Europa e Stati Uniti devono collaborare. Merz aveva commentato negativamente le scelte di Trump e aveva messo in discussione alcuni aspetti culturali americani, tra cui la cultura Maga. Meloni ribadisce la necessità di unire gli sforzi tra le due sponde dell’Atlantico per affrontare le sfide attuali. La sua risposta arriva in un momento di tensione tra le alleanze internazionali, mentre si discutono le relazioni tra Europa e America.

Presidente Meloni, condivide le parole di Merz contro l’America di Trump?«Guardi, è evidente che siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti». SEGUI LA DIRETTA SULLA CONFERENZA DI MONACO Merz ha detto che i rapporti fra Europa e America sono ormai compromessi: condivide questi toni?«Credo che Merz faccia una valutazione corretta quando dice che l'Europa deve occuparsi di se stessa e che deve fare di più, per esempio sulla sicurezza, a partire dalla colonna europea della Nato su questo io sono d'accordo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Meloni dopo le critiche di Merz a Trump e alla cultura Maga: «Non condivido, Europa e Usa devono lavorare insieme»

Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Merz su Trump e sul mondo Maga, dichiarando di non condividerle, mentre concludeva una serie di incontri con i leader africani.

Meloni critica Merz per la posizione sulla Maga, affermando che non la condivide.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il pacchetto sicurezza del governo Meloni, cosa cambia in concreto?; Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche e Giorgia Meloni interviene. Cosa è successo; Meloni e l'amico etiope. Dopo il lungo lavoro sulla fiducia africana, il Piano Mattei deve accelerare (di G. Ucciero); L'asse Meloni-Merz va contro l'Europa e contro l'Italia: le critiche dell'ex premier Mario Monti sul Financial Times.

Meloni sta con Trump: Non condivido le critiche di Merz ai Maga, noi nel Board of Peace come osservatoriLa premier si smarca dalla posizione di Merz e dei principali leader europei: Sono valutazioni politiche, ogni leader le fa come ritiene. E ... huffingtonpost.it

Meloni dopo le critiche di Merz a Trump: «Europa e Usa devono lavorare insieme. La cultura Maga? Non condivido le critiche»La premier dopo le parole del cancelliere tedesco contro le politiche del presidente Usa: «Fase molto complessa» ... msn.com

Meloni e l'amico etiope. Dopo il lungo lavoro sulla fiducia africana, il Piano Mattei deve accelerare (di G. Ucciero) x.com

La linea Meloni sull’immigrazione fa scuola anche in Europa. Dopo anni di ricette fallimentari della sinistra, finalmente arriva un cambio di passo. L’Italia torna in prima fila e a dettare la rotta è il Governo Meloni. facebook