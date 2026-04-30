Dopo aver fatto una battuta diventata virale ai Golden Globe, l’attore ha inviato tre cesti di pasta a una comica, sorprendendo tutti. La scena si è svolta poco dopo l’evento, attirando l’attenzione dei media. DiCaprio, noto per i suoi ruoli e le sue attività pubbliche, ha scelto di mostrare un gesto di cordialità nei confronti di una collega comica. La notizia ha suscitato commenti sui social e tra gli addetti ai lavori.

Quando pensi a Leonardo DiCaprio, ti vengono in mente gli Oscar, i red carpet, le campagne ambientaliste e, inevitabilmente, le battute sulla sua vita sentimentale. Ma pasta secca spedita a domicilio come gesto di ringraziamento? Questo è un qualcosa di insolito persino per uno degli attori più riservati di Hollywood. Eppure è esattamente quello che è successo a Nikki Glaser, comica americana che ha condotto i Golden Globe Awards 2026 per la seconda volta consecutiva. Durante il suo monologo di apertura, Glaser non ha risparmiato DiCaprio, candidato quella sera per Una Battaglia dopo l’altra, prendendolo di mira con una delle sue battute più taglienti sulla famigerata tendenza dell’attore a frequentare esclusivamente donne sotto i trent’anni.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo la battuta virale ai Golden Globe, DiCaprio manda tre cesti di pasta a una comica (sorprendendo tutti)

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