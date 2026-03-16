Sean Penn non ha partecipato agli Oscar 2026, nonostante abbia vinto tre premi in passato e fosse presente ai Golden Globe, dove ha potuto fumare una sigaretta. La sua assenza si verifica nel momento in cui si trova in Ucraina, mentre altri attori e vincitori celebri erano presenti alla cerimonia. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla sua scelta di non partecipare.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Niente da fare. Come da previsione, Sean Penn non è andato agli Oscar 2026. Nella serata in cui è entrato nel club ristretto dei vincitori di 3 Oscar – lui, Jack Nicholson, Daniel Day Lewis, Meryl Streep, Ingrid Bergman e Walter Brennan – l’attore pare si trovasse in Ucraina. A dirlo è il New York Times, che riporta la soffiata di due persone che hanno chiesto di rimanere anonime. Ma non c’è certezza, Sean potrebbe anche trovarsi semplicemente in Europa, con o senza l’obiettivo specifico di raggiungere il paese di Zelensky, di cui è amico. Tranne che per i Golden Globe di gennaio, dove famosa è rimasta la foto di lui che si accende una sigaretta durante la cerimonia, Penn ha saltato tutti gli altri premi della stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ok i Golden Globe dove ha potuto accendere una una sigaretta, ma seduto per gli Oscar no

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