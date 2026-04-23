Perché DiCaprio ha mandato TRE cesti di pasta a una comica? La risposta fa sorridere

Dopo essere stato scherzosamente preso di mira sul palco dei Golden Globe 2026 da Nikki Glaser, l’attore ha deciso di rispondere inviando tre cesti di pasta alla comica. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento curioso e inaspettato. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dietro questa scelta, ma l’episodio si è rapidamente diffuso sui social e tra i media.

Dopo essere stato preso in giro sul palco dei Golden Globe 2026, Leonardo DiCaprio ha risposto a modo suo a Nikki Glaser: con tre cesti pieni di pasta. A raccontarlo è stata la stessa comica durante una recente ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Durante la cerimonia di gennaio, Nikki Glaser, che conduceva la serata, aveva fatto una battuta su DiCaprio partendo da un vecchio dettaglio della sua vita privata: una dichiarazione del 1991 in cui diceva che il suo cibo preferito era “ pasta, pasta e ancora pasta ”. Una delle poche informazioni personali mai condivise dall’attore, noto per la sua riservatezza. Dopo lo show, come fa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Perché DiCaprio ha mandato TRE cesti di pasta a una comica? La risposta fa sorridere Notizie correlate Connor Storrie di Heated Rivalry ha condotto il Saturday Night Live e ha mandato internet in tilt. Che sia il vero erede di Leonardo DiCaprio?Il motivo? Considerato già come l’erede di Leonardo DiCaprio, ha conquistato il pubblico globale con la serie fenomeno Heated Rivalry (disponibile... Leggi anche: La comicità può essere di destra o di sinistra? Sì, purché faccia sorridere anche l’altra parte. Andrea Pucci fa sorridere la mia indignazione