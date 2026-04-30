Dopo 30 anni Angelo Sebastianelli lascia il Commissariato di polizia | impronta indelebile

Dopo più di trent'anni di servizio, il commissario capo Angelo Sebastianelli ha lasciato il Commissariato di polizia di Fabriano. Ha trascorso tre anni e mezzo alla guida del reparto cittadino, contribuendo a numerose operazioni e attività di sicurezza. La città si prepara a salutare ufficialmente il funzionario, che ha deciso di andare in pensione, chiudendo un lungo percorso professionale nel settore della polizia di Stato.

La città di Fabriano saluta con profonda gratitudine il commissario capo Angelo Sebastianelli, che dopo oltre trent’anni nella polizia di Stato e tre anni e mezzo alla guida del Commissariato cittadino, oggi lascia il servizio attivo. Sin dal suo insediamento a settembre 2022, Sebastianelli ha saputo trasformare il concetto di pubblica sicurezza in un esercizio quotidiano di umanità e spirito di servizio, diventando un punto di riferimento solido, in particolare per le fasce più fragili. Il suo mandato come evidenziano dal Comune è stato segnato da una "visione moderna di polizia di prossimità: dalle campagne contro le truffe agli anziani agli incontri nelle scuole sulla legalità, fino al costante dialogo con le frazioni".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo 30 anni Angelo Sebastianelli lascia il Commissariato di polizia: impronta indelebile Notizie correlate Bari piange la scomparsa del professor Ennio Triggiani: "Lascia impronta indelebile nella comunità"Docente di Diritto europeo, in passato preside della facoltà di Scienze politiche, aveva 77 anni. Mattarella ricorda Bergoglio, impronta indelebile per la paceA Santa Maria Maggiore sono 30 i cardinali a concelebrare la messa in suffragio di papa Francesco e dall’Africa arriva anche il messaggio di Papa... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dopo 30 anni Angelo Sebastianelli lascia il Commissariato di polizia: impronta indelebile; Fabriano, pagato per i clic sui social, poi la truffa: investe nel trading e perde 3.200 euro; Fabriano ringrazia il Dirigente del Commissariato Sebastianelli: Una vita in divisa al servizio dei cittadini. Dopo 30 anni Angelo Sebastianelli lascia il Commissariato di polizia: impronta indelebileLa città di Fabriano saluta con profonda gratitudine il commissario capo Angelo Sebastianelli, che dopo oltre trent’anni nella polizia ... ilrestodelcarlino.it Dopo molti anni di proficua collaborazione, domenica è stata l’ultima partita a cui Angelo Sebastianelli ha partecipato in veste di funzionario pubblico. La Ristopro Janus Basket Fabriano lo ringrazia per la collaborazione e ci auguriamo di ospitarlo in futuro co - facebook.com facebook