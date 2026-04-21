Durante una celebrazione a Santa Maria Maggiore, trenta cardinali hanno partecipato alla messa in suffragio di papa Francesco. Dall’Africa è stato inviato anche un messaggio di Papa Leone, che ha ricordato il modo in cui il papa defunto ha annunciato il Vangelo con un linguaggio rinnovato. Il presidente della Repubblica ha ricordato l’impronta lasciata da Bergoglio, sottolineando il suo contributo alla pace.

A Santa Maria Maggiore sono 30 i cardinali a concelebrare la messa in suffragio di papa Francesco e dall’Africa arriva anche il messaggio di Papa Leone: «Con un linguaggio nuovo ha annunciato il Vangelo di sempre». Ma è in tutto il mondo che riverbera il ricordo di papa Bergoglio, a partire proprio dall’Italia, con il Capo dello stato, Sergio Mattarella che affida all’Osservatore romano, il quotidiano della Santa sede, il senso dell’eredità di Francesco a un anno dalla morte. «Il suo pontificato - scrive Mattarella - ha attraversato stagioni difficili della vita internazionale e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’umanità, nella Chiesa, nella coscienza dei costruttori di pace, di chi ha fame e sete di giustizia».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mattarella ricorda Bergoglio, impronta indelebile per la pace

Notizie correlate

Leggi anche: Papa Leone ricorda Bergoglio sui social. Meloni: "Ha richiamato con costanza il valore della pace"

Bari piange la scomparsa del professor Ennio Triggiani: "Lascia impronta indelebile nella comunità"Docente di Diritto europeo, in passato preside della facoltà di Scienze politiche, aveva 77 anni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Mattarella ricorda Bergoglio, impronta indelebile per la paceA Santa Maria Maggiore sono 30 i cardinali a concelebrare la messa in suffragio di papa Francesco e dall’Africa arriva anche il messaggio di Papa Leone: «Con un linguaggio nuovo ha annunciato il ... gazzettadelsud.it

Papa Francesco: i media vaticani commemorano Bergoglio. Mattarella sull’Osservatore e un testo ineditoÈ trascorso un anno dalla scomparsa dell'amatissimo Papa Francesco e il popolo italiano custodisce con affetto e gratitudine la memoria della sua figura e del suo insegnamento. Con queste parole il ... agensir.it