Durante un intervento televisivo, il parlamentare del centrodestra ha commentato con durezza alcune affermazioni della rappresentante del centrosinistra, definendo un aspetto come un difetto. La discussione si è incentrata sul piano casa approvato dal governo, che ha suscitato reazioni accese tra i membri dell'opposizione. La polemica si è riaccesa rapidamente, con alcune figure politiche che hanno accusato la sinistra di aver azzerato le proprie posizioni in assenza di argomentazioni solide.

Il piano casa del governo fa subito saltare i nervi alla sinistra che a corto di argomenti va all'attacco e lo fa con Elisabetta Gualmini, eurodeputata del Pd, a 4 di Sera, il talk show di Rete 4: "Non capisco, e questo lo trovo un difetto di questo piano, l'accento e l'insistenza sull'acquisto, perché alla fine della fiera Meloni propone, tra le varie misure, un fondo di garanzia perché i giovani, insomma, e diciamo quella fascia grigia che non è troppo povera per andare nelle case popolari, ma neanche così abbiente magari per acquistarsi da solo una casa, propone uno sconto del 33 per cento con un fondo di garanzia. Ma io dico, ma oggi in...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donzelli-Gualmini, scontro da Del Debbio: "Lo trovo un difetto", dem azzerata

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