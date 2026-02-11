Pd | fonti eurodeputata Gualmini verso uscita da dem
L’eurodeputata dem Elisabetta Gualmini starebbe considerando di lasciare il Partito Democratico. Secondo alcune fonti, la sua decisione sembra ormai vicina, e potrebbe annunciarla a breve. La deputata ha sempre avuto posizioni indipendenti e ora, a quanto si apprende, potrebbe decidere di allontanarsi ufficialmente dal partito di cui fa parte da tempo. La notizia sta facendo discutere tra gli addetti ai lavori e tra i suoi sostenitori.
Roma, 11 feb. (Adnkronos) - L'eurodeputata dem, Elisabetta Gualmini, starebbe valutando l'uscita dal Pd. Si apprende da fonti parlamentari. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Elisabetta Gualmini
Qatargate, Parlamento Ue revoca l'immunità a Moretti ma non a Gualmini | L'eurodeputata dem: "Contro di me un voto politico"
Alessandra Moretti, Parlamento europeo vota revoca immunità per l’eurodeputata Pd. Salva Gualmini
La plenaria del Parlamento europeo ha deciso di confermare la revoca dell’immunità parlamentare per Alessandra Moretti, mentre ha respinto la richiesta relativa a Elisabetta Gualmini, entrambe del Pd, coinvolte nell’inchiesta Qatargate.
Ultime notizie su Elisabetta Gualmini
Pd: fonti, Gualmini verso uscita da partitoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
Pd, scossa ai vertici del partito. L'europarlamentare Gualmini lascia Schlein per Azione? A rischio anche Delrio. RumorScossa all'interno del Partito Democratico. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani , Elisabetta Gualmini, eurodeputata del Pd, sarebbe pronta a lasciare Elly Schlein per Azione. La mossa dovrebbe ... affaritaliani.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.