Pd | fonti eurodeputata Gualmini verso uscita da dem

L’eurodeputata dem Elisabetta Gualmini starebbe considerando di lasciare il Partito Democratico. Secondo alcune fonti, la sua decisione sembra ormai vicina, e potrebbe annunciarla a breve. La deputata ha sempre avuto posizioni indipendenti e ora, a quanto si apprende, potrebbe decidere di allontanarsi ufficialmente dal partito di cui fa parte da tempo. La notizia sta facendo discutere tra gli addetti ai lavori e tra i suoi sostenitori.

