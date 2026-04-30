Donnein scienza | al Museo etrusco mercoledì talk sulle protagoniste del XX secolo

Mercoledì si terrà un nuovo incontro al Museo Etrusco di Roma, parte della serie dedicata alle donne che hanno avuto un ruolo nella scienza nel XX secolo. La rassegna, intitolata Mercokedi talk! “Le Donne al Centro”, vede la partecipazione di Maddalena Santeroni, presidente dell’associazione Amici dell’Arte Moderna a Valle Giulia. L’evento si concentra sulle protagoniste femminili che hanno contribuito alla cultura e alla società nel corso del secolo scorso.

Prosegue il ciclo di incontri al Museo Etrusco di Roma, dedicato al contributo delle donne alla cultura e alla società, fulcro della rassegna Mercokedi talk!: “Le Donne al Centro”, promossa da Maddalena Santeroni, presidente dell'associazione Amici dell'Arte Moderna a Valle Giulia. Oggi, con “Donne in.Scienza”, sono state ripercorse storie, scoperte e sfide delle grandi scienziate del Novecento. Con l'ausilio di Chiara Anguissola, giornalista e scrittrice, sono stati raccontati i percorsi di figure fondamentali come Marie Curie, prima persona a ottenere due Premi Nobel, Rita Levi-Montalcini, Lise Meitner, Rosalind Franklin ed Emmy Noether, il cui teorema è oggi alla base della fisica moderna.🔗 Leggi su Iltempo.it

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