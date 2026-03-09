A Petralia Sottana le donne protagoniste tra cultura e scienza al museo geologico Giuseppe Torre

A Petralia Sottana, l’Auser locale ha organizzato un evento per la Giornata Internazionale della Donna presso il Museo Geologico Giuseppe Torre, situato nell’Ente Parco delle Madonie. Durante l’iniziativa, le donne sono state protagoniste di attività legate alla cultura e alla scienza, coinvolgendo il pubblico presente. L’evento si è svolto in un contesto dedicato alla valorizzazione del ruolo femminile in questi settori.

In occasione della Festa della Donna, 8 Marzo, un momento di riflessione e di valorizzazione del ruolo femminile nella società, nella cultura e nella scienza Si è svolto a Petralia Sottana, dove l’Auser locale ha celebrato la Giornata Internazionale della Donna all’interno del Museo Geologico Giuseppe Torre, ospitato nella sede dell’Ente Parco delle Madonie. La scelta del luogo non è stata casuale: il museo, dedicato alle scienze della Terra e alla conoscenza del patrimonio naturale delle Madonie, è divenuto il simbolo di una giornata in cui la cultura scientifica ha fatto da cornice alla riflessione sul ruolo delle donne nella società di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

