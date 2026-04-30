Donna trans senza arti risponde a domande sull’intimità

Una donna trans senza arti ha recentemente condiviso su Instagram le risposte a una domanda frequente che riceve, insieme a suo marito. La discussione si è concentrata su aspetti relativi all’intimità, con la protagonista che ha affrontato l’argomento in modo diretto e aperto. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di conversazioni più ampie sulla rappresentazione e la normalizzazione delle diversità.

Briel Adams-Wheatley è nata senza arti e, in un recente post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha risposto a una delle domande che lei e suo marito ricevono più spesso. Con oltre 1 milione di follower su Instagram e 5 milioni su TikTok, Adams-Wheatley è diventata una fonte di ispirazione per molti. Sui suoi social media, condivide scorci della sua vita di donna trans nata con una rara condizione chiamata sindrome di Hanhart, che l’ha portata a nascere senza arti. Pubblica tutorial di trucco, video di cucina e momenti della sua vita quotidiana, compreso il suo rapporto con il marito, Adam. L’anno scorso, la coppia ha risposto a una domanda che viene loro posta spesso, condividendo un video con la didascalia: “Una domanda che mi viene posta spesso ultimamente, quindi ecco la risposta di mio marito!”.🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Donna trans senza arti risponde a domande sull’intimità The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Polemiche in Brasile: la Commissione donna è presieduta da una donna transLa deputata Erika Hilton è stata nominata presidente della Commissione donna della Camera in Brasile, diventando la prima parlamentare trans a... Leggi anche: Diteci la verità sull’accordo Italia/Israele: cosa cambia con la sospensione? Le domande senza risposta al governo