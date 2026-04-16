Diteci la verità sull’accordo Italia Israele | cosa cambia con la sospensione? Le domande senza risposta al governo

Recentemente sono emerse alcune comunicazioni ufficiali riguardanti l’accordo tra Italia e Israele. La Presidente del Consiglio ha fatto un breve intervento al Vinitaly, mentre il ministro della Difesa italiano ha scritto una lettera al suo collega israeliano. Questi segnali arrivano in un momento di incertezza sulla sospensione dell’accordo, lasciando alcune domande senza risposta sulle conseguenze e sui cambiamenti effettivi.

C’è stato un annuncio sintetico della Presidente Meloni al Vinitaly. C’è stata una lettera del ministro Crosetto al ministro della Difesa israeliano Katz. Il governo ha parlato di “sospensione” del rinnovo del Memorandum d’Intesa fra Italia e Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa. Ma che cosa significa, concretamente? Il documento fu firmato a Parigi il 16 giugno 2003 e ratificato con Legge n. 94 del 17 maggio 2005. Il rinnovo fino al 2031 (il quarto) sarebbe scattato automaticamente, in base all’art. 9 comma 3 del Memorandum stesso, “per periodi aggiuntivi di cinque anni in assenza di una notifica scritta dell’intenzione di denunciarlo inviata da una Parte all’altra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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