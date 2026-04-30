Cassino si schianta contro un palo della luce in viale dell' Università denunciata per guida in stato di ebbrezza

Un incidente si è verificato a Cassino in viale dell'Università, dove un'auto ha urtato un palo della luce. La conducente, risultata positiva all'alcoltest, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e per gestire la situazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o danni materiali.

Ha perso il controllo della propria autovettura finendo la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. Un incidente stradale autonomo, fortunatamente senza gravi conseguenze per i passanti, che si è concluso con una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica a.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Si schianta con l’auto a tutta velocità contro un palo della luce: morto un ragazzo di 21 anniUn violento impatto nel silenzio dell’alba ha spezzato la vita di un giovane e lasciato un altro ferito. Incidente a Roma: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce, morto 53enneIncidente mortale a Roma dove nella serata di lunedì 23 marzo ha perso la vita un uomo italiano di 53 anni che, a bordo di un moto, si è schiantato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cervaro, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: ferita una donna; Schianto frontale sulla superstrada Cassino-Sora: tre morti; Cassino, Scontro mortale auto-moto, la vittima è Rolando Tortolani; Schianto mortale auto-moto sulla Via Casilina: perde la vita un centauro di 52 anni. Incidente sulla superstrada Cassino-Formia: donna perde il controllo dell’auto e si schianta contro lo spartitrafficoPaura nella serata di oggi, 21 marzo 2026, lungo la superstrada Cassino-Formia, dove si è verificato un grave incidente stradale poco dopo le ore 21, all’altezza di Pignataro Interamna. Secondo le ... ilmessaggero.it Si schianta contro le auto in sosta, 30enne di Latina ferito a PontecorvoL'incidente autonomo. Il giovane è stato poi soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Cassino per gli accertamenti. latinacorriere.it Per i lavoratori di Cassino non ci sarà il rientro in fabbrica. Attivata la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2026 - facebook.com facebook