Cassino si schianta contro un palo della luce in viale dell' Università denunciata per guida in stato di ebbrezza

Da frosinonetoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato a Cassino in viale dell'Università, dove un'auto ha urtato un palo della luce. La conducente, risultata positiva all'alcoltest, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e per gestire la situazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o danni materiali.

Ha perso il controllo della propria autovettura finendo la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. Un incidente stradale autonomo, fortunatamente senza gravi conseguenze per i passanti, che si è concluso con una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica a.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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