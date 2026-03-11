Si schianta contro un palo e muore dopo la sua festa di compleanno | oggi i funerali di Archange Pochini

Oggi a Ottavia si svolgono i funerali di Archange Pochini, il ragazzo di 19 anni deceduto dopo un incidente in moto avvenuto sabato notte. L’incidente si è verificato quando il giovane si è scontrato contro un palo, pochi istanti dopo aver festeggiato il suo compleanno. La cerimonia si tiene nel pomeriggio, mentre la famiglia e gli amici si preparano a salutare la vittima.

Si tengono oggi pomeriggio a Ottavia i funerali di Archange Pochini, il 19enne morto nel terribile incidente in moto sabato notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

