A Trivigno si è svolto oggi il funerale di Lucia Tognela, la donna uccisa e smembrata. La chiesa di San Pietro ha visto un continuo afflusso di persone che sono entrate per rendere omaggio alla vittima e mostrare solidarietà alla famiglia. Il marito e i due figli della coppia hanno ricevuto visite e manifestazioni di affetto durante tutta la giornata, mentre la comunità si stringeva attorno a loro in un momento di grande dolore.

Bianzone (Sondrio), 30 aprile 2026 – Un via vai incessante nella chiesetta di San Pietro, lungo tutta la giornata, per salutare Lucia Tognela e dare un abbraccio, significare vicinanza e affetto al marito Valerio Morellini e ai due figli della coppia, Mattia e Greta. Lacrime, silenzi. Del resto, non ci sono parole per commentare quella che per tutti è “una tragedia che poteva, doveva essere evitata”, a gridare - anche a distanza di giorni – ci sono l’incredulità e lo sdegno. Non si può morire sbranati in un pomeriggio di sole tra prati e boschi, a poche centinaia di metri da quella casa di famiglia che ti ha visto giocare da bambina e poi portarci i tuoi, di bambini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donna sbranata a Trivigno, per Lucia Tognela è il giorno dell’addio

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