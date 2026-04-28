Lucia Tognela sbranata a Trivigno il 30 aprile i funerali L’autopsia conferma | Nessun malore prima dell' aggressione

Il 30 aprile si svolgeranno i funerali di Lucia Tognela, uccisa a Trivigno. L’autopsia ha confermato che la donna non aveva avuto malori prima dell’aggressione. I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di San Siro a Bianzone alle 14. La cerimonia si svolgerà a una settimana dal decesso avvenuto presso le Banchelle di Trivigno.

Trivigno (Sondrio), 28 aprile 2026 – Si terrà giovedì nella chiesa parrocchiale di San Siro a Bianzone, a una settimana esatta dalla sua orribile morte alle Banchelle di Trivigno - anche l’orario fissato per le esequie, le 14.30, è verosimilmente quello dell’agguato fatale – il funerale di Lucia Tognela, la donna di 59 anni trovata senza vita a Banchelle, a Trivigno, località a 1.800 metri nel territorio comunale di Tirano, con il corpo dilaniato da morsi di animali. https:www.ilgiorno.itsondriocronacalucia-tognela-sbranata-l4qvcu6z Dall’autospia eseguita stamane all’obitorio dell’ospedale di Sondrio non sarebbero, infatti, emersi segni che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lucia Tognela sbranata a Trivigno, il 30 aprile i funerali. L’autopsia conferma: “Nessun malore prima dell'aggressione” Notizie correlate Lucia Tognela sbranata da 5 cani, l’autopsia esclude il malore: si rafforza la pista dell’aggressione dei DogoLucia Tognela non ha avuto un malore prima di essere sbranata da cinque Dogo argentini nei boschi di Trivigno (Sondrio). Lucia Tognela sbranata nel bosco di Trivigno: ora il proprietario dei dogo argentini Valerio Ceconi è indagatoTrivigno (Sondrio), 28 aprile 2026 – Un vasetto con una piantina di fiori bianchi, al centro un cuore rosso. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di cani; Morte di Lucia Tognela, si indaga sui cani in attesa dell'autopsia; Lucia Tognela morta sbranata in Valtellina: cosa sappiamo. L'autopsia, le segnalazioni precedenti per cinque cani lasciati liberi, i test del dna, i dogo affidati all'Ats; Lucia Tognela straziata dai cani a Trivigno: cinque dogo argentini sotto sequestro. Lucia Tognela sbranata a Trivigno, il 30 aprile i funerali. L’autopsia conferma: Nessun malore prima dell'aggressioneLe esequie si terranno a Bianzone, a una settimana esatta dalla tragedia delle Banchelle dove la 59enne si era recata per una camminata. Possibile, ma non ancora confermato, sia colpa di uno o più dog ... ilgiorno.it Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di caniSessant'anni e madre di due figli: il corpo senza vita della donna è stato trovato nel pomeriggio di giovedì, nei boschi di Trivigno (Sondrio) ... milanotoday.it Non sarebbero emersi segni che facciano pensare che Lucia Tognela possa aver avuto un malore prima di essere sbranata da cinque Dogo argentini nei boschi di Trivigno Alla luce di questi primi riscontri, secondo gli inquirenti, si rafforzerebbe l'ipotesi che - facebook.com facebook Trivigno, muore Lucia Tognela: ipotesi aggressione di cani, disposta l’autopsia x.com