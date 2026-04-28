Lucia Tognela sbranata nel bosco di Trivigno | ora il proprietario dei dogo argentini Valerio Ceconi è indagato

Da ilgiorno.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel bosco di Trivigno, una donna è stata trovata morta dopo essere stata aggredita da due dogo argentini. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati il proprietario degli animali, un uomo identificato come Valerio Ceconi. La scena del delitto si è svolta in un’area isolata, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contesto dell’accaduto.

Trivigno (Sondrio), 28 aprile 2026 –  Un vasetto con una piantina di fiori bianchi, al centro un cuore rosso. Qualcuno lo ha lasciato ai piedi di un larice alle Banchelle, a Trivigno, nel punto dove giovedì scorso Lucia Tognela è stata rinvenuta senza vita, orribilmente devastata dai morsi di animali. La consueta, rigenerante passeggiata nella natura, lungo quei sentieri che tanto bene conosceva, si è rivelata quel giorno peggio di un film horror per la geometra residente a Bianzone, moglie e madre di due figli grandi, che nella casa di famiglia nella località a 1.800 metri, dove era nata e cresciuta, “scappava”  appena possibile. Trivigno, tragedia Lucia Tognela classe 1966 muore dopo aggressione di un cane della categoria cani molossoidi, di razza dogo argentino - foto (ANSAANP) Le ipotesi in campo .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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