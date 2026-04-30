Durante un intervento pubblico, l'ex presidente degli Stati Uniti ha fatto riferimento a sua madre in modo diretto, suscitando sorpresa tra l'uditorio. Le sue parole hanno attirato l'attenzione di chi segue da vicino le sue dichiarazioni, inserendosi in un contesto di continui colpi di scena e affermazioni imprevedibili. La frase ha attirato l'attenzione generale, alimentando discussioni e commenti tra gli spettatori presenti.

Come sempre imprevedibile e incontenibile: si parla di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, che nel corso dell'evento in omaggio a Re Carlo e alla Regina Camilla si è prestato, dal podio da cui teneva un discorso, al racconto di un clamoroso aneddoto su sua madre e, suo malgrado, sul sovrano britannico. Alla Casa Bianca, davanti a una platea di ospiti e a una delegazione istituzionale di primo piano, Trump ha scelto di snocciolare un ricordo personale che, inevitabilmente, sta facendo parlare. e parecchio. "Mia madre aveva una cotta per il giovane Carlo. Diceva "guarda quant'è carino".", ha confessato tra le risate dei presenti. ...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump fa calare il gelo con Re Carlo: "Sapete che mia madre..."

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