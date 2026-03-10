Affari Tuoi atti di bellismo | Herbert Ballerina fa calare il gelo in studio imbarazzo-De Martino

Durante una puntata di Affari Tuoi su Rai 1, Herbert Ballerina ha portato una scena imbarazzante creando un clima di gelo in studio. La trasmissione vede la presenza abituale di Stefano De Martino, conduttore e figura centrale, mentre Herbert Ballerina si è esibito in un momento che ha attirato l’attenzione dei presenti. Lo studio si trova ancora una volta nel consueto scenario di sempre.

Ancora qui, sempre qui. Nello studio di Affari Tuoi, il game-show in onda ogni sera su Rai 1. Il regno del Dottore, ormai anche di Herbert Ballerina ma, soprattutto, di Stefano De Martino, conduttore e mattatore, l'uomo già designato per il prossimo Festival di Sanremo. Siamo al gioco dei pacchi, sfida alla sorte in purezza ed essenza. La puntata è quella di martedì 10 marzo. Alla vigilia era toccato a Gaetano, in rappresentanza della Sicilia, il quale ha concluso la puntata con un bottino pari a 22mila euro, accettando un'offerta del dottore. Oggi, il 10 marzo, ecco che tocca a Brenda, da Villa Magna, provincia di Chieti, ovviamente in rappresentanza dell'Abruzzo.