Una foto sta circolando online che ritrae un momento in cui un uomo, di spalle, tocca il sedere della moglie. L’immagine è diventata rapidamente virale sui social media e sta attirando l’attenzione degli utenti, generando molte discussioni. La foto mostra una coppia in un momento informale, con l’uomo che si rivolge alla donna in modo diretto, mentre si trova in piedi accanto a lei.

L’incontro traDonald Trump e Carlo IIIsta facendo molto parlare, non per i dibattiti o il momento istituzionale che abbiamo vissuto, anche dal punto di vista mediatico. Con loro presenti le mogli: da una parte Camilla, l’amore di una vita del re, dall’altraMelania Trump, la moglie imperturbabile, o la “vedova in attesa”, comel’ha chiamata Jimmy Kimmel. Camilla sorride, cerca di stringere la mano ai presenti, rompendo anche il protocollo,Melania rimane immobile, ogni tanto accenna un sorriso, ma non dà modo di mostrare la sua felicità. Poi c’è Trump che con la sua goffaggine e le sue manie di protagonismo cerca di prendere la scena. Prima lo fa mettendosi in mezzo al gesto di saluto che Camilla rivolge ai passanti, poi con una mossa che non è passata inosservata, ha dato una pacca sul sedere della moglie.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Donald Trump e quella pacca sul sedere che rovina la foto

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