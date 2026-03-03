Donald Trump la foto che scatena le voci sulla salute del presidente

Negli Stati Uniti si discute nuovamente delle condizioni di salute di Donald Trump, dopo la diffusione di alcune immagini che sono diventate virali. Le notizie si susseguono tra dichiarazioni ufficiali e commenti sui social network, mentre l’attenzione pubblica rimane alta su questa vicenda. La discussione coinvolge diverse fonti e si diffonde rapidamente tra cittadini e media.

Negli Stati Uniti si torna a parlare delle condizioni di salute di Donald Trump, e lo si fa ancora una volta tra immagini virali, dichiarazioni ufficiali e un’ondata di commenti che rimbalzano da Washington ai social network. Tutto è partito da una fotografia scattata durante un evento pubblico, uno di quelli più solenni e simbolici per la presidenza americana. Il capo della Casa Bianca si è presentato davanti alle telecamere con una vistosa eruzione cutanea rossa sul lato destro del collo, un dettaglio che non è sfuggito ai fotografi e che ha immediatamente alimentato interrogativi e sospetti. A diffondere lo scatto è stata l’agenzia Agence France-Presse, che ha immortalato un’area arrossata con diverse croste brunastre ben visibili sopra il colletto della camicia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

