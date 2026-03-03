Donald Trump afferma che gli attacchi contro le forze in Iran sono in corso e che un grande attacco è ancora da lanciare. Ha dichiarato che stanno massacrando le forze coinvolte e ha lasciato aperta la possibilità di inviare truppe di terra. Le sue parole arrivano in un momento di alta tensione tra Stati Uniti e Iran, senza specificare date o dettagli precisi sulle azioni future.

WASHINGTON – Donald Trump vuole andare avanti. E non esclude l’invio di truppe di terra. Infatti nel primo intervento dal vivo, a 72 ore dal lancio di ‘Epic fury’, il Tucoon ha rivendicato che l’operazione militare contro l’Iran sta andando meglio del previsto, nonostante la morte di quattro soldati americani, e ha avvertito che il peggio per il regime di Teheran deve ancora venire. “L’operazione su larga scala continua. Abbiamo distrutto la leadership in un’ora, avevamo programmato quattro settimane”, ha dichiarato il presidente americano in un evento alla Casa Bianca per la consegna della medaglia della libertà ad una serie di eroi di guerra, dal secondo conflitto mondiale a quello del Vietnam. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran, Trump: “Li stiamo massacrando e il grande attacco deve ancora arrivare”. Non esclude l’invio di truppe di terra

Leggi anche: Trump minaccia truppe di terra in Iran: “Li stiamo massacrando”. La guerra si allarga

Leggi anche: Trump: «Stiamo massacrando l'Iran, andremo avanti a lungo». E non esclude l'invio di truppe di terra. I Pasdaran: colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran

Una raccolta di contenuti su Guerra in Iran, Trump: “Li stiamo massacrando e il grande attacco deve ancora arrivare”.

Temi più discussi: Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Iran, cosa c'è dietro la decisione di Trump di attaccare: il retroscena; Tre scenari per capire cosa succede ora tra Usa e Iran.

Iran, la guerra si allarga. Trump: Avanti finché necessario. Meloni: Teheran fermi gli attacchi. Escalation figlia della guerra in UcrainaCetcom: Stati Uniti hanno colpito 1.250 obiettivi in 48 ore. Crosetto a colloquio con Usa: Scenario in rapida evoluzione. Idf lancia ‘cintura di fuoco’: centinaia di bombe su Teheran. Secondo atta ... quotidiano.net

Trump sceglie la guerra: «Teheran non avrà mai l’atomica»Appello al popolo iraniano: «Riprendetevi il governo». I democratici al Congresso criticano l’azione militare di Usa e Israele ... ilsole24ore.com

Guerra ibrida e protezione delle infrastrutture: allerta massima tra siti militari, droni e cybersicurezza - facebook.com facebook

#Iran , #Trump : prevediamo 4-5 settimane guerra, ma possiamo più a lungo x.com